В Национальном рейтинговом агентстве оценили риски для финансовой системы РФ

Гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет в беседе с РИА «Новости» высказалась о рисках для финансовой системы России.

Эксперт указала, что они остаются крайне высокими, а проинфляционные факторы по-прежнему доминируют.

«Поэтому, с одной стороны, уровень ставки (ключевой. — «Газета.Ru») должен стимулировать кредитование и инвестиции, а с другой стороны — обеспечивать необходимое дезинфляционное влияние для возвращения инфляции к цели в 2024 году», — заявила специалист.

По ее словам, в НРА ожидают, что Банк России будет принимать решения с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выразил мнение, что российской экономике потребуется как минимум два года на перестройку в случае, если санкции сохранятся на нынешнем уровне.

До этого он заявил, что инфляция в России по итогам года может быть до 20%.