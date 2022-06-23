Постпред Крыма заявил, что полуостров продолжит добычу газа в Черном море после атаки ВСУ

Крым будет и дальше осуществлять разработку газовых месторождений в Черном море, невзирая на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на буровые платформы предприятия «Черноморнефтегаз». Об этом заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, передает РИА «Новости».

«Крымчане работали на месторождениях в Черном море и будут работать», — сказал он.

Он отметил, что эти объекты являются собственностью республики и источником получения энергоресурсов, необходимых и востребованных для региона и экономики РФ.

«Но главное, что Россия не позволит посягать на жизни жителей российского Крыма», — добавил Мурадов.

Ранее депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что после атаки со стороны Украины на буровые вышки «Черноморнефтегаза» у РФ могут быть развязаны руки. По словам парламентария, в скором времени могут быть нанесены удары Россией по центрам принятия решений.

20 июня ВСУ нанесли три удара по трем буровым платформам «Черноморнефтегаза», расположенным на Одесском месторождении в Черном море. На тот момент на вышках находились 109 человек. В результате пострадали три человека — они получили ожоги и осколочные ранения, семь пропали без вести, их продолжают искать.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.