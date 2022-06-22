FAZ сообщила, что Германия введет режим аварийной ситуации из-за поставок газа 8 июля

Правительство Германии 8 июля объявит о введении так называемого режима аварийной ситуации на фоне напряженной ситуации с поставками газа в страну. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на осведомленные источники.

На сегодняшний день в Германии действует первая степень готовности в рамках чрезвычайного плана обеспечения энергобезопасности. В соответствии с ней Федеральное сетевое агентство должно каждый день отчитываться относительно ситуации с поставками топлива.

Вторая степень готовности означает, что правительство имеет право порекомендовать компаниям экономить газ. В этом случае ситуацию еще регулируют на уровне рынка, без вмешательства с регулированием цен.

Накануне ежедневная газета Die Welt со ссылкой на источники в кабмине сообщала, что правительство Германии намерено в течение нескольких ближайших дней повысить уровень готовности к ситуации с поставками газа до второго из трех.

В тот же день сообщалось, что Дания и Нидерланды ввели первый уровень режима предупреждения чрезвычайной ситуации в газоснабжении из-за возможных перебоев поставок из России. Эта мера объявлена в качестве сигнала участникам рынка в связи с угрозой кризиса поставок.