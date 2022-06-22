Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Госдеп заявил, что понимает российские озабоченности в сфере безопасности 16:47
В Тольятти 39-летний мужчина убил собутыльника табуреткой 16:47
Специалист Чумаков перечислил особенности в поведении сливающего данные компании... 16:34
Президент Науседа: Литва готова к отключению от энергокольца БРЭЛЛ за остановку... 16:34
В сети обсуждают фото афганского беженца, подозрительно сильно похожего... 16:32
У москвички изъяли сумку Furla при вылете из Германии 16:32
В Тверской области бомж вынес с дачи 50 метров медного кабеля и сварочный... 16:31
Специалист по полимерам рассказал о работе над новой кожей... 16:31
Госдума отложила рассмотрение законопроекта о наказании за исполнение санкций 16:29
Женщина, поставившая жилью на Airbnb 4 звезды, получила угрозы от хозяина 16:28
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

FAZ сообщила, что Германия введет режим аварийной ситуации из-за поставок газа 8 июля

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Правительство Германии 8 июля объявит о введении так называемого режима аварийной ситуации на фоне напряженной ситуации с поставками газа в страну. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на осведомленные источники.

На сегодняшний день в Германии действует первая степень готовности в рамках чрезвычайного плана обеспечения энергобезопасности. В соответствии с ней Федеральное сетевое агентство должно каждый день отчитываться относительно ситуации с поставками топлива.

Вторая степень готовности означает, что правительство имеет право порекомендовать компаниям экономить газ. В этом случае ситуацию еще регулируют на уровне рынка, без вмешательства с регулированием цен.

Накануне ежедневная газета Die Welt со ссылкой на источники в кабмине сообщала, что правительство Германии намерено в течение нескольких ближайших дней повысить уровень готовности к ситуации с поставками газа до второго из трех.

В тот же день сообщалось, что Дания и Нидерланды ввели первый уровень режима предупреждения чрезвычайной ситуации в газоснабжении из-за возможных перебоев поставок из России. Эта мера объявлена в качестве сигнала участникам рынка в связи с угрозой кризиса поставок.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть