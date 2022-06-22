Мишустин заявил о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%. Об этом сообщает ТАСС.

Ставка была снижена на 2%, об этом стало известно на заседании правительства.

«Подписано постановление правительства по снижению ставки по льготной ипотеке с 9 до 7%, при этом размер субсидированного кредита останется на прежнем уровне: 12 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей...», — уточнил глава российского кабмина.

По его словам, субсидирование в размере 6 млн рублей сохранится для всех остальных регионов страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил расширить программу льготной семейной ипотеки. Взять ипотеку можно до конца 2023 года.

Также Сбербанк и ВТБ начали прием заявок на льготную ипотеку по ставке 7% после предложения российского главы государства.