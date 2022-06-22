В Турции рассказали о способе вывоза зерна из портов Украины

Для вывоза украинского зерна рассматривается возможность открытия безопасных коридоров из портов Одессы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Анкаре.

Этот вопрос обсуждают Турция, ООН, Украина и Россия в рамках стамбульского механизма.

«На первом этапе рассматривается возможность открытия трех безопасных коридоров из четырех портов Одессы», — заявил источник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров подтверждал информацию о подготовке к переговорам в Стамбуле по вопросу безопасного вывоза зерна с территории Украины.

До этого телеканал A Haber со ссылкой на источники в администрации президента Турции сообщил, что встреча делегаций Турции, России, Организации объединенных наций (ООН) и Украины по «зерновой проблеме» состоится на следующей неделе в Стамбуле.

По данным агентства Bloomberg, состав участников встречи не уточняется, но к ней могут присоединиться президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш.