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ФАС предложила «Газпрому» продавать не менее 10% газа на бирже

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Reuters

Федеральная антимонопольная служба решила обязать ПАО «Газпром» продавать не менее 10% от объема поставок газа на внутренний рынок. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В соответствии с Национальным планом развития конкуренции к 2026 году не менее 10% природного газа от общего объема его поставок на внутренний рынок должно реализовываться на бирже», — отметили в ФАС.

В сообщении указали, что для независимых производителей, которые занимают доминирующее положение на рынке, объем реализуемого на бирже газа должен быть не менее 3%. При этом в будущем 10% будет установлено для всех.

В пресс-службе ведомства добавили, что потребители газа при его покупке на бирже получат ряд преференций, в частности планировать закупки на длительное время при помощи ясного механизма формирования цен. Кроме того, приказ поможет не допустить возникновения случаев, когда цены на газ специально завышают.

16 июня газета The New York Times писала, что доходы России от продажи нефти и газа только растут, несмотря на множественные антироссийские санкции и отказ европейских государств приобретать топливо.

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