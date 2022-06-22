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Экспортеры и импортеры переплатят ₽333 млрд за перевозку грузов между ЕС и Россией

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Александр Талипов/facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Стоимость перевозки грузов из Европы в Россию и обратно выросла в четыре-пять раз. Это произошло из-за запрета на въезд российских фур в страны Евросоюза, который был введен 9 апреля, пишет РБК.

Компании, импортирующие или экспортирующие товары, уже переплатили в связи с этим около 68 млрд руб. Об этом сказано в проекте обращения Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) к президенту РФ Владимиру Путину.

Отмечается, что если ситуация не изменится, дополнительные издержки экспортеров и импортеров до конца года составят 265 млрд руб. То есть за текущий год общая сумма переплат может достигнуть 333 млрд руб.

Ранее аналитики назвали запрет на транзит стройматериалов наиболее критичным для Калининграда. Наиболее критичным для Калининградской области является запрет Литвы на железнодорожную перевозку строительных материалов. Об этом рассказал «Газете.Ru» директор аудиторской компании «Аналитик Экспресс» Юрий Грицун.

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