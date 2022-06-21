В Ирландии назвали сумму замороженных из-за санкций российских активов

Совокупный объем замороженных российских активов в Ирландии составляет €1,72 млрд, пишет газета The Irish Times, ссылаясь на официальные данные Центробанка республики.

Как сообщает издание, большая часть замороженных активов приходится на различные фонды и компании, которые связаны с физическими и юридическими лицами из России, оказавшимися под санкциями из-за ситуации на Украине.

В апреле объем подлежавших заморозке активов РФ в Ирландии в рамках санкций Евросоюза оценивался на уровне €840 млн, добавила газета.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что страны ЕС смогли заморозить активы Банка России (Центробанк) на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд). По его словам, из этих замороженных активов лишь менее одной десятой находится в Евросоюзе, согласно данным, полученным Еврокомиссией от 27 государств ЕС.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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