Die Welt сообщила, что власти ФРГ готовы повысить степень угрозы для энергобезопасности

Правительство Германии намерено в течение нескольких ближайших дней повысить уровень готовности к ситуации с поставками газа до второго из трех. Об этом сообщает немецкая ежедневная газета Die Welt со ссылкой на источники в кабмине.

По информации издания, на сегодняшний день в ФРГ действует начальная — первая — степень готовности. В соответствии с ней, Федеральное сетевое агентство страны ежедневно отчитывается о положении дел с поставками газа.

Вторая степень готовности означает, что правительство имеет право порекомендовать компаниям экономить газ. В этом случае ситуация еще может регулироваться на уровне рынка.

Ранее 21 июня РБК написало, что Дания и Нидерланды ввели первый уровень режима предупреждения чрезвычайной ситуации в газоснабжении из-за возможных перебоев поставок из России. Эта мера объявлена в качестве сигнала участникам рынка в связи с угрозой кризиса поставок.

Правительство Нидерландов сняло ограничения на работу угольных станций для производства электроэнергии без использования газа. Представители Датского энергетического агентства рассказали об угрозе значительного ухудшения ситуации с газоснабжением, а также назвали нынешнее положение дел «серьезным».