Путин оценил доступность ипотеки для граждан

Средняя рыночная ставка по ипотеке в России превышает 14%. Это делает ее сложнодоступной для многих граждан страны. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время заседания президиума Госсовета, передает пресс-служба Кремля.

По его словам, в апреле ипотечных кредитов было выдано втрое меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Как пояснил глава государства, это связано не только со ставками, о чем говорили специалисты, но и с тем, что «значительная часть граждан, которая была намерена сейчас именно, в этих условиях улучшить свои жилищные условия», однако не сделали это.

«Сейчас не будем говорить обо всем возможном многообразии этих причин, но все-таки, по оценкам экспертов, при таких значениях ипотека становится сложнодоступной для большого количества наших граждан», — заявил Путин, указав, что при этом именно доступность жилищных кредитов обеспечивает длительный стабильный спрос на квартиры в новостройках.

Он обратил внимание, что на Петербургском международном экономическом форуме поручил правительству рассмотреть вопрос о понижении ставки льготных ипотечных кредитов с 9 до 7%. Также он попросил кабмин совместно с Банком России, с банковским сообществом страны в целом, строительной отраслью максимально эффективно и быстро реализовать такую меру.

Кроме того, российский лидер предложил обеспечить в 2022 году прирост ввода жилья не ниже уровней 2021-го и прирост ипотечного портфеля — не менее чем на 2,5 трлн рублей. По его словам, властям необходимо активизировать строительство жилья, которое сдается в наем, причем предусмотрев возможность его последующей покупки с помощью льготной ипотеки или в рассрочку.

Ранее Минфин России разработал и внес в правительство проект постановления, который предполагает снижение ставки по льготной ипотеке с 9 до 7%.