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Курс доллара на Мосбирже упал ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Курс доллара на Московской бирже снизился ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года, следует из данных торговой площадки.

Согласно данным на 18.12, минимальное значение американской валюты составило 53,92 руб.

При этом курс евро упал до 56,61 руб.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников назвал укрепляющийся рубль вызовом для экономики страны. До этого об угрозах чрезмерного усиления национальной валюты неоднократно высказывались экономисты. Среди главных негативных последствий — снижение выручки от экспорта российских компаний, сокращение рублевых поступлений в бюджет страны и обесценивание валютных сбережений граждан. До какого уровня рублю падать ни в коем случае нельзя и какой курс является наиболее выгодным, прямо сейчас — в обзоре «Газеты.Ru».

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