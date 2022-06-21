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Маск заявил, что Tesla сократит 10% штатных сотрудников в следующие три месяца

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Американский производитель электромобилей Tesla сократит количество штатных сотрудников на 10% в следующие три месяца. Эту информацию подтвердил главный исполнительный директор компании Илон Маск, выступая на Катарском экономическом форуме, трансляцию которого вело агентство Bloomberg.

«Tesla сокращает число работников с фиксированной зарплатой примерно на 10% в течение трех следующих месяцев или около того», — сказал он.

Уточняется, что из компании уволят 3-3,5% от общего числа сотрудников, которые получают зарплату за месяц.

В ближайшем будущем в компании намереваются увеличить число работников, получающих почасовую оплату. Предполагается, что по новой схеме зарплату будут получать два трети сотрудников, а одой трети сотрудников продолжат выплачивать заработную плату за проработанный месяц.

По информации Bloomberg, в Tesla работают 99,29 тысяч человек по всему миру.

В начале июня СМИ сообщали со ссылкой на заявление, распространенное среди сотрудников Tesla, что Маск заявил о необходимости уволить 10% сотрудников компании.

На прошлой неделе издание The Verge сообщило, что сотрудники SpaceX решили подготовить коллективную жалобу на владельца компании Илона Маска.

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