Минфин предложил временно повысить НДПИ для «Газпрома» на фоне подорожания газа

Министерство финансов России подготовило поправки в Налоговый кодекс, согласно которым на добываемый в стране газ временно введут надбавку к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), пишет «Интерфакс».

В агентстве указывают, что размер изъятий может составить 416 млрд рублей. Поправки предлагают внести в статью 343 Налогового кодекса, которая регулирует порядок исчисления НДПИ.

Меру по дополнительному привлечению денег в федеральный бюджет, благодаря временному увеличению НДПИ при добычи природного газа, хотят ввести из-за цен на европейских рынках.

В 2015 году Госдума уже принимала закон, который временно устанавливал повышающие коэффициенты на НДПИ для увеличения налоговых поступлений от нефтяной и газовой отрасли. Ожидалось, что это бы принесло бюджету дополнительный доход в 340 млрд рублей в год.

Ранее 21 июня РБК написало, что Минфин предложил три новые льготы по взиманию налога на доходы физических лиц (НДФЛ). В частности, хотят расширить возможности социального налогового вычета на оплату медуслуг, которые оказаны недееспособным детям без ограничений по возрасту.