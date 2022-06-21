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В Госдуме приняли закон о легализации параллельного импорта в Россию

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Государственная дума приняла во втором и третьем чтении закон, который предполагает легализацию параллельного импорта в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Данный проект инициировали российские власти.

В рамках документа предусмотрено, что использование исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в товарах, и средствах индивидуализации, которыми такие товары маркированы, не является нарушением.

В результате этот проект ограждает компании РФ, привозящие товары без надлежащих разрешений со стороны правообладателей, от вероятной ответственности (как гражданской, так и уголовной).

Комитет парламента по экономической политике заключил, с законом получится обеспечить интересы российских граждан, являющихся потребителями зарубежной продукции. Речь в том числе о предприятиях, решивших уйти с российского рынка и прекратить свою деятельность в стране.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил о восстановлении импорта в Россию на 75% от показателей февраля.

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