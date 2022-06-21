Шольц: германская экономика тяжело переносит антироссийские санкции

Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что немецкая экономика сложно переносит антироссийские санкции, сообщает РИА «Новости».

По информации агентства, Шольц выразил благодарность немецким промышленникам, которые поддерживают санкции против России, несмотря на то, что они вредят и национальной экономике.

«Мы работаем против России с помощью беспрецедентно жестких санкций, которые работают. Да, они болезненны и для нас, для наших компаний. Но они верны. Свобода имеет свою цену, демократия имеет свою цену, солидарность с друзьями и партнерами имеет свою цену. И мы готовы платить эту цену», — заявил канцлер Германии.

Ранее Шольц отверг критику за медленные поставки вооружения Украине. По словам Шольца, в том случае, если Германия ведет поставки самых современных систем вооружения, то военные должны быть хорошо подготовлены. При отсутствии нужного уровня подготовки у солдат, оружие окажется неэффективным, пояснил канцлер.