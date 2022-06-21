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В «Роснефти» предложили разработать налоговые льготы для многопрофильных компаний

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Zamir Usmanov/Global Look Press

Глава «Роснефти» Игорь Сечин направил запрос премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой установить налоговые льготы для многопрофильных компаний. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Речь о мерах поддержки организаций, ведущих IT-деятельность.

Предлагается расширить на данные фирмы льготную ставку налога на прибыль.

В письме утверждалось, что руководство «Роснефти» просило ввести налоговые льготы для многопрофильных организаций с IT-бизнесом, а также для дочерних структур.

Также был запрос и на другие послабления для предприятий IT-сектора, включая снижение ставки страховых взносов.

Ранее стало известно, что Минцифры России лишит льгот компаний, увольняющих украинских IT-специалистов.

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