Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«МК»: в Москве 17-летнего массажиста изнасиловали «по договоренности» 11:33
С актера Даниэля Отея сняли часы стоимостью €40 тысяч 11:32
Японские банки сократили инвестиции в российские проекты на 15% к концу... 11:27
Захарова обвинила Литву в усугублении проблемы продовольственной безопасности 11:27
Губернатор Ставропольского края заявил о случае сибирской язвы в регионе 11:27
В Омске проглотившего пятирублевую монету мальчика спасли сотрудники ДПС 11:26
Патрушев проведет в Калининграде совещание по нацбезопасности 11:25
Шольц ответил на критику из-за медленных поставок оружия Украине 11:24
Мэр Ялты поддержала идею провести аналог «Евровидения» 11:23
Чемпион ОИ Кожевников о травме Кучерова: человека просто убивали 11:19
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Президент Superjob допустил рост безработицы в России к концу 2022 года

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Уровень безработицы в России сейчас находится на стабильном уровне, однако к концу 2022 года может вырасти. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал глава рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров.

«Официальные данные говорят, что уровень безработицы в России не растет. Эту тенденцию подтверждает то, что мы видим у себя на портале SuperJob. То есть люди вдруг не ринулись резко искать новую работу. Есть и сезонный фактор — летом люди менее склонны бежать искать вакансии. В итоге процесс поиска новой работы ощутимо смазывается и демпируется летом. Если мы и увидим какие-то изменения на российском рынке труда, это произойдет не раньше осени 2022 года», — объяснил Захаров.

По его словам, если кризис в экономике начинается осенью, то проходит по более жесткому сценарию из-за сезонности на рынке труда.

«К этому времени вся картошка уже собрана, деньги у людей закончились, а на даче уже холодно. Плюс нужно платить за ЖКХ и т.д. В результате уже в сентябре-октябре люди начинают искать новое место трудоустройства», — предположил Захаров.

К началу лета число безработных в России выросло до 687 тыс. человек. Количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, практически не изменилось и составило 130,3 тыс. человек, заявляли в июне в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть