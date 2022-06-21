Президент Superjob допустил рост безработицы в России к концу 2022 года

Уровень безработицы в России сейчас находится на стабильном уровне, однако к концу 2022 года может вырасти. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал глава рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров.

«Официальные данные говорят, что уровень безработицы в России не растет. Эту тенденцию подтверждает то, что мы видим у себя на портале SuperJob. То есть люди вдруг не ринулись резко искать новую работу. Есть и сезонный фактор — летом люди менее склонны бежать искать вакансии. В итоге процесс поиска новой работы ощутимо смазывается и демпируется летом. Если мы и увидим какие-то изменения на российском рынке труда, это произойдет не раньше осени 2022 года», — объяснил Захаров.

По его словам, если кризис в экономике начинается осенью, то проходит по более жесткому сценарию из-за сезонности на рынке труда.

«К этому времени вся картошка уже собрана, деньги у людей закончились, а на даче уже холодно. Плюс нужно платить за ЖКХ и т.д. В результате уже в сентябре-октябре люди начинают искать новое место трудоустройства», — предположил Захаров.

К началу лета число безработных в России выросло до 687 тыс. человек. Количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, практически не изменилось и составило 130,3 тыс. человек, заявляли в июне в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.