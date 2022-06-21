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Почти половина россиян не уходят в отпуск из-за рабочей необходимости

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Depositphotos

Почти половина сотрудников российских организацию не уходят в отпуск из-за рабочей необходимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса «Зарплата.ру».

При этом 56% россиян используют все дни отпуска до конца года. Стараются использовать, но не всегда получается у 27% респондентов, а 17% не успевают отгулять весь отпуск.

Из-за производственной необходимости не могут уйти в отпуск 46% граждан, ради сбережения дополнительных денег — 23%, невозможности поручить свои дела коллегам — 7%, предоставления отпуска другим работникам — 5%, «серой» зарплаты — 4%, страха перед начальством, который неохотно отпускает сотрудников в отпуск — 4%, скуки в отпуске — 3%, не смогли дать ответ 8% опрошенных.

У 50% россиян до конца года накапливается 1-2 отпускных недель, у 32% — 1-7 дней, у 4% — 2-3 недель, у 7% — 3-4 недель и еще у 7% — более 28 дней.

Опрос проводился в период с 13 по 20 июня. В нем приняли участие 1 750 работающих жителей России в возрасте от 18 до 55 лет.

Ранее сообщалось, что россияне стали в 1,5 раза больше тратить на аптечку в отпуск.

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