В Superjob рассказали о появившемся в России «дополнительном миллионе курьеров»

Мигранты массово не уезжали из России во время ковидных локдаунов из-за закрытых границ со странами Средней Азии. Иностранные рабочие переходили в другие сферы труда, рассказал в интервью «Газете.Ru» глава рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров.

«Когда в пандемию стали говорить дефиците кадров на стройках из-за отъезда гастарбайтеров, на самом деле никто никуда не уезжал — транспортные коридоры же были закрыты. Просто народ со строек разбежался в другие отрасли, где ограничений было меньше, а платили больше. В итоге в стране появился откуда-то дополнительный миллион курьеров», — объяснил Захаров.

Он добавил, что в локдауны начались действительно масштабные сокращения и увольнения. Но уже через несколько месяцев ситуация выровнялась.

«Краткосрочно безработица, по нашим расчетам, взлетала до 15 млн человек. Но это тенденция действительно оказалась краткосрочной, чего никто не ожидал. Уже к октябрю-ноябрю 2020-го количественно рынок труда практически полностью восстановился, однако структурно сильно поменялся», — резюмировал Захаров.

Во время пандемии в 2020 и 2021 годах власти сообщали, что из-за оттока трудовых мигрантов в строительной и других сферах возник серьезный дефицит кадров. Звучали разные оценки – от 200 тыс. человек только в Москве до 3-4 млн человек по всей России. В качестве решения проблемы с нехваткой рабочих предлагались разные варианты. Например, вице-премьер Марат Хуснуллин предлагал завозить мигрантов из Средней Азии чартерными поездами.