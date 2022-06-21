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Глава Superjob заявил, что уход иностранных компаний не сказался на российском рынке труда

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Из личного архива

Уход иностранных компаний из России в результате санкций никак не повлиял она сферу занятости и рынок труда в целом. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал глава рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров.

«После 24 февраля глобально ничего не поменялось, как ни странно. С одной стороны, идет значительная перестройка в некоторых отраслях. Но уход иностранных компаний с российского рынка труда никакого значения для экономики не имеет. От слова вообще. Доля иностранных компаниях на российском рынке труда ничтожно мала. Это все легко замещается. Да, у отдельных людей возникают трудности. Но в целом рынок каких-то значительных проблем не испытывает», — заявил Захаров.

Он добавил, что большинство сотрудников иностранных компаний в России сохраняют за собой рабочие места. Им продолжают выплачивать зарплаты, о массовых увольнениях пока речи не идет.

«Сейчас все работодатели в один голос успокаивают персонал: мол, не будет денег сегодня, мы заплатим завтра. В их числе те самые уходящие с рынка иностранные компании. Они никого не увольняли, а отправили сотрудников во временный простой с сохранением зарплаты. И этот тренд на самом деле продолжается до сих пор», — резюмировал Захаров.

Директор представительства международной бренд-консалтинговой компании «Минале Таттерсфилд» в России Алексей Гончаренко ранее спрогнозировал возращение иностранных брендов на российский рынок. По его словам, уход зарубежных компаний приведет к потере инвестиций, снижению объемов продаж и сокращению лояльной клиентской базы.

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