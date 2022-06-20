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Китай заинтересовался долей в катарском проекте по выработке СПГ

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Depositphotos

Китайские энергетические госкомпании начали переговоры по покупке доли в катарском проекте по производству сжиженного природного газа (СПГ) — North Field East (NFE). Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

В публикации отметили, что это будет первое партнерство такого уровня между страной-потребителем и поставщиком. Источники издания добавили, что китайские фирмы CNPC и Sinopec могут войти в проект с долями по 5%, если сделают крупные вложения.

В Reuters добавили, что благодаря этому проекту Китай может понизить уровень зависимости от таких поставщиков, как США и Австралия. Кроме того, один из крупнейших поставщиков топлива, Россия, находится под санкциями, что также усложняет возможности сотрудничества.

В первом полугодии 2022 года Катар занял вторую строчку по объемам поставок СПГ в Китай, уступив лишь Австралии. Несмотря на небольшие доли Китая в проекте, страна может получить доступ к крупнейшему в мире проекту по добыче СПГ, а также получит возможность заключать долгосрочные договоры на поставку топлива.

16 июня «Газпром» и китайская компания CNPC подписали на ПМЭФ техническое соглашение касательно «дальневосточного» маршрута поставок газа из России в Китай.

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