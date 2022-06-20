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В ЕС заявили о риске социальной напряженности в мире из-за кризиса с продовольствием

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Pixabay

В Евросоюзе (ЕС) испугались, что из-за продовольственного кризиса в мире возрос риск социальной напряженности и роста нелегальной миграции. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

В документе отметили, что продовольственный кризис увеличил риски социальной напряженности, конфликтов и нестабильности вместе с другими проблемами. Кроме того, могут проявиться определенные последствия ввиду роста нелегальной миграции и вынужденного переселения из стран, которые менее всего защищены.

17 июня немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung написало, что спецоперация России на Украине подпитывает опасения по поводу голода в Африке, и многие африканские страны возлагают ответственность за продовольственный кризис на западные санкции.

Пока Европа и США обвиняют Россию в развязывании продовольственного кризиса, многие африканские страны встают на сторону Москвы и призывают к снятию санкций, которые губительно сказываются на ситуации с продовольствием во всем мире.

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