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Доллар опустился до 55,44 рубля впервые с 2015 года

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Курс доллара на Мосбирже опустился до 55,44 руб., став минимальным с июля 2015 года.

В 15.06 мск доллар опускался до 55,44 руб. Позже он вырос до 55,88 руб.

Минимальное значение евро на сегодняшних торгах — 58,15 руб. В настоящее время он торгуется на уровне 58,78 руб.

Ранее первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов заявил, что власти работают над возвращением рубля к оптимальным уровням. По его словам, оптимальный курс рубля для экономики оценивается в 70-80 рублей за американскую валюту.

В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал укрепляющийся рубль вызовом для российской экономики. До какого уровня рублю падать ни в коем случае нельзя, и какой курс является наиболее выгодным прямо сейчас — в материале «Газеты.Ru».

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