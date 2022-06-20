В Кремле назвали рукотворным кризис поставок газа по «Северному потоку»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что газовый кризис в Европе является рукотворным, а Россия продолжает оставаться надежным поставщиком.

«Россия остается максимально надежным поставщиком. С технической точки зрения, механическая инфраструктура этого газопровода [«Северного потока» — «Газета.ru»] страдает из-за санкций ЕС. Вы знаете, что турбины должны проходить капитальный ремонт. Какие-то турбины не могут быть возвращены. Это рукотворный кризис, он создан руками ЕС. Газ у нас есть, он готов к поставкам, но европейцы должны отдать то самое железо и отремонтировать его», — пояснил Песков.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия сделает все, чтобы технические причины сокращения поставок по «Северному потоку» были устранены. Он отметил, что наблюдает сокращение поставок в Германию и другие западноевропейские страны и что это обосновывается техническими моментами.