Глава Минфина США заявила, что из-за желания «наказать Россию» пострадал Вашингтон

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что солидарное с союзниками желание «наказать Россию» за ее действия на Украине несет для Соединенных Штатов определенные экономические издержки. Соответствующее заявление она сделала в беседе с телеканалом ABC, передает РИА «Новости».

«Мы едины с нашими союзниками в желании принять меры, необходимые... чтобы наказать Россию за то, что она делает на Украине, и это имеет побочные эффекты также и для нас», — сказала министр.

Ранее президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер заявил, что введенные США санкции против России по итогу оказались «выстрелом себе же в ногу». По словам ученого, подобные санкции редко приводят к изменению поведения тех стран, на которые они направлены.

До этого колумнист The Washington Post Фарид Закария назвал санкции президента США Джо Байдена против России «палкой о двух концах».

Как пишет автор, администрация Байдена заслуживает огромной похвалы за жесткие экономические санкции, которые она смогла ввести против России, однако беспрецедентный характер этих мер вызывает во всем мире опасения, что Соединенные Штаты «вооружили» свою финансовую мощь и могут со временем привести к ослаблению господства доллара — «суперсилы» США.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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