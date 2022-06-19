Кабмин Германии предоставит €15 млрд на стратегии экономии газа

Кабинет министров Германии собирается выделить €15 млрд на стратегии по экономии газа, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники агентства DPA.

«Расход газа должен дальше снижаться, для этого в хранилище должно поступать больше газа, иначе зимой будет действительно тяжело», — отмечено в документе, на который ссылается агентство.

Для реализации стратегий пониженного употребления газа и электричества через кредитный банк KfW будет выделено €15 млрд.

Ранее правительство Германии объявило, что собирается более активно использовать угольные электростанции в качестве одной из мер по экономии газа и заполнению подземных газохранилищ (ПХГ).

Как заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, стране нужно «сделать все необходимое» для максимального заполнения ПХГ этим летом и осенью.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германия сделает все, чтобы технические причины сокращения поставок по «Северному потоку» были устранены.