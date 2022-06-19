Министр инфраструктуры Украины: Киев вынужден покупать топливо в Бельгии и Нидерландах

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что Киев вынужден покупать топливо в Бельгии и Нидерландах.

По его словам, весь импорт топлива в страну идет из ЕС, Киев стремится получить энергоресурсы «отовсюду, откуда может».

«Раньше мы делали это только в ближайших к Украине странах и портах в Польше и Румынии, но теперь импортируем топливо из Бельгии, Нидерландов», — сказал министр в интервью Financial Times.

Кубраков также выразил надежду, что ситуация с топливом на Украине стабилизируется к осени.

Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка сообщал, что санкции против Москвы не так сильно вредят экономическому состоянию России, как ожидалось. Он добавил, что для более эффективного воздействия санкций европейским странам необходимо «избавиться» от нефти, газа и других ресурсов из РФ.