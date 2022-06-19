В Германии заявили о планах более активного использования угольных электростанций

Правительство Германии собирается более активно использовать угольные электростанции в качестве одной из мер по экономии газа и заполнению подземных газохранилищ (ПХГ), передает ТАСС со ссылкой на доклад, с которым ознакомилось агентство DPA.

«Потребление газа следует сокращать и дальше. Вместо этого следует закачивать больше газа в ПХГ, в противном случае зимой будет нехватка», — отмечено в документе.

Как заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, стране нужно «сделать все необходимое» для максимального заполнения ПХГ этим летом и осенью.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германия сделает все, чтобы технические причины сокращения поставок по «Северному потоку» были устранены.

До этого «Газпром» сообщал, что был вынужден снизить поставки газа по «Северному потоку» из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и неисправностей двигателей.