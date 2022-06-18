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Глава ФАС назвал парадоксальной ситуацию со стоимостью авиакеросина в России

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Цена на авиакеросин в России растет, несмотря на снижение спроса, что является парадоксом. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение главы ФАС Максима Шаскольского.

«С авиакеросином сложилась парадоксальная ситуация. Есть сжиженный углеводородный газ, на который цена снизилась в три раза с начала года и сейчас минимальная за всю историю. Бензин на оптовом рынке снижается. А цена на авиакеросин растет, хотя спрос снижается», — сообщил он.

Глава ФАС заверил, что высокая цена на авиатопливо не влияет на стоимость авиабилетов. По его словам, этому способствует действующий механизм демпфера, за счет чего авиакомпаниям возвращается часть денег.

В 2022 году пассажиропоток авиакомпаний России снизился из-за запрета на полеты российским перевозчикам в Европу. В случае полета в страны Запада российским авиакомпаниям угрожает арест бортов, которые находятся в лизинге у иностранных компаний.

Цены на авиакеросин растут с апреля 2020 года, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПБМТСБ). В апреле 2020 года тонна авиакеросина стоила около 24 тыс. руб. В сентября 2021 года тонна топлива для самолетов стоила 50 тыс. руб. По данным на 17 июня цена керосина (европейская часть России) составляет 65 129 руб. за тонну.

В конце апреля сообщалось, что Великобритания может стать ведущим поставщиком экологического авиатоплива в мире, сделанного из растительного масла.

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