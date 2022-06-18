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ФАС заявила, что торговые сети в России снизили наценки на базовые продукты с 22% до 7%

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Торговые сети снизили наценки на социально значимые продукты в три раза — с 22% до 7% — в августе 2021 года после проверки цен в ретейле со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение главы ФАС Максима Шаскольского.

В середине августа ФАС начала антикартельные проверки крупнейших торговых сетей на предмет сговора, из-за которого могли повыситься цены. Проверки прошли в сетях «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента», «Магнит».

«Продолжают действовать меры, направленные на сдерживание цен на ряд социально значимых товаров. По этим позициям наценки снизились с 22% до 7%, то есть более чем в три раза, и мы постоянно ведем контроль», — сказал он.

Накануне сообщалось, что торговая сеть «Пятерочка» и платежная система «Мир» запустили совместную акцию для всех пользователей национальных карт. Использующим карту «Мир» клиентам торговой сети будет возращен кешбэк в размере 10% от стоимости покупки в магазинах сети.

На прошлой неделе пресс-служба X5 Group сообщила, что анализирует возможность закрытия или продажи работающих магазинов «Карусель».

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