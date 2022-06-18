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Reuters: Венесуэла подготовила первую партию нефти для отправки в Европу

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Lucy Nicholson/Reuters

Венесуэла в ближайшее время отправит в Европу Груз с тяжелой нефтью объемом 650 тыс. баррелей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на центр анализа данных и инфраструктуры финансовых рынков Refinitiv Eikon.

Отмечается, что венесуэльскую нефть получит итальянская компания Eni. Это будет первая за два года поставка сырой нефти в Европу из Венесуэлы, которая находится под санкциями США. Позже латиноамериканская страна отправит свою нефть испанской компании Repsol.

США разрешили Венесуэле поставлять итальянской Eni SpA и испанской Repsol SA нефть в Европу в июле 2022 года. Помимо этого, Вашингтон снял санкции, которые препятствовали работе нефтяных компаний США и Европы в Венесуэле.

Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщала, что Венесуэла поставит по 3,8 млн баррелей нефти итальянскому концерну Eni и испанскому концерну Repsol.

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