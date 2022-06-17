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Путин выступил на ПМЭФ со своей самой долгой речью на форуме за последние 10 лет

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Речь президента России Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 17 июня стала самой долгой на форуме за 10 лет, пишет ТАСС.

Глава государства выступал, приблизительно, около одного часа и 14 минут. Второе по длительности выступление президента было на пленарном заседании ПМЭФ в 2012 году. Тогда оно заняло 49 минут. На третьем месте — 45-минутная речь Путина на прошлогоднем форуме. В среднем президент выступает на пленарных заседаниях ПМЭФ около получаса.

Самыми короткими стали выступления Путина на форуме в 2018 и 2017 годах. Речи заняли около 20 минут. В 2020 году ПМЭФ отменили из-за коронавируса и введения санитарно-эпидемиологических ограничений.

В этом году Путин, в том числе предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки на новостройки до 7%; заявил о сохранении цели по достижению инфляции в 4% в России; предложил навсегда отказаться от большинства проверок всего российского бизнеса.

Выступление президента должно было начаться в 14:00, но старт пришлось перенести на 15:00 из-за массированных DDоS-атак на систему аккредитации ПМЭФ.

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