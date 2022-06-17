Зеленский передал Джонсону предложения по новым санкциям против России

Украина передала Великобритании свои наработки и предложения по новым санкциям против России. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский после встречи с британским премьером Борисом Джонсоном, сообщает ТАСС.

По словам Зеленского, они обсуждали усиление санкционного давления на РФ. Украинский лидер также «поблагодарил за личную принципиальность и лидерство Бориса» в этом вопросе.

17 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во второй раз приехал в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Накануне в Киев приезжали премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Агентство Reuters сообщало, что в Киеве Шольц, Макрон и Драги обсудят с президентом Украины Владимиром Зеленским членство Украины в Евросоюзе.

9 апреля Джонсон уже приезжал на Украину для встречи с Зеленским. По итогам встречи премьер-министр представил новую программу военной помощи.