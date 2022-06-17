«Роснефть» и Роспатент заключили соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме компания «Роснефть» и Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) подписали соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, сообщает пресс-служба компании.

Соглашение предусматривает экспертную поддержку и обмен опытом по вопросам охраны и регистрации результатов интеллектуальной деятельности. Кроме того, стороны намерены обмениваться информацией по правовым, а также налогово-правовым вопросам, связанным с созданием объектов интеллектуальной собственности и внедрением новых технологий.

«Роснефть» уделяет особое внимание разработке современных технических решений и внедрению инноваций во всех сферах деятельности для повышения конкурентоспособности компании, а также реализации задач по импортозамещению. Применение передовых разработок «Роснефти» способствует инновационному развитию экономики и научно-технической базы Российской Федерации.», — отмечается в сообщении.

На данный момент «Роснефть» является единственной компанией в России, которая обладает полной линейкой наукоемкого прикладного программного обеспечения собственной разработки.

Всего создано 16 программных комплексов по геологии, добыче и переработке. При этом программные продукты компании превосходят зарубежные аналоги как по перечню решаемых задач, так и по скорости проводимых вычислений.

Также в «Роснефти» отметили, что разработанные программные комплексы используются не только внутри компании, но и реализуются сторонним организациям, а также передаются ведущим ВУЗам-партнерам «Роснефти» для подготовки будущих специалистов отрасли. Поэтому эффективная патентная защита результатов интеллектуальной деятельности является необходимым условием для успешной разработки компьютерных программ, передовых технологий и инновационных продуктов является.