Путин поручил пересмотреть основания для заключения предпринимателей под стражу

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поручил правительству подготовить до 1 октября поправки о пересмотре оснований для заключения под стражу предпринимателей.

«Нужно аккуратно, но вместе с тем основательно подойти к декриминализации целого ряда так называемых экономических составов», — сказал президент.

В качестве примера он привел статьи за работу без лицензии или аккредитации, отмечая, что сейчас это «очень тонкий вопрос из-за нелегитимного поведения» западных партнеров.

По его словам, долгосрочное развитие страны будет основано на предпринимательской свободе.

«Каждая частная инициатива, направленная на пользу России, должна получить максимальную поддержку и пространство для реализации», — добавил он.

В марте члены партии «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об амнистии для предпринимателей, впервые приговоренных к лишению свободы за ряд преступлений небольшой и средней тяжести в сфере экономики. Авторы законопроекта полагают, что проведение амнистии по предложенным статьям «улучшит деловой климат, сделает ведение бизнеса более привлекательным, что послужит опорой для структурной перестройки экономики в кризисный период».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления президента России Владимира Путина на ПМЭФ.