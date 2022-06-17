В Ростуризме заявили, что цена на популярных направлениях для отдыха выросла на 5-10%

Стоимость отдыха в большинстве популярных туристических направлений в России выросла в пределах 5-10%. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение главы Ростуризма Зарины Догузовой.

«По большинству направлений рост цен составляет не более 5-10%. Это для высокого летнего сезона в этом смысле стандартная ситуация», — сказала глава Ростуризма, отметив, что рост произошел в пределах инфляции.

Кроме того, она подчеркнула, что на сегодняшний день в стране наблюдается дефицит качественной современной инфраструктуры, в частности гостиниц различных категорий звездности. Например, количество гостиниц с высокой степенью комфорта нужно увеличить в 2-3 раза. Для этого, по мнению Догузовой, нужно привлекать инвесторов.

Глава Ростуризма также рассказала, что в последние годы россияне стали чаще ездить в путешествие с целью оздоровления. Общее количество таких поездок в общей структуре увеличилось с 40% до 70%.

Накануне Ростуризм представил пять национальных туристических маршрутов, разработанных по стандартам качества, один из которых — «Сибирские каникулы», включающий места отдыха президента России Владимира Путина в тайге.