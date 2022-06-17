Силуанов заявил, что расходы бюджета страны вырастут на 3 трлн рублей до 26 трлн

Общий объем расходов бюджета России в текущем году вырастет на 3 трлн руб. по сравнению с планом, до 26 трлн рублей. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, пишет РИА «Новости».

«Мы в этом году дополнительно 3 триллиона сверх плана выделяем на такого рода решения (на субсидирование импорта). Это, если посмотреть бюджет, 26 триллионов расходы», — сказал Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На этой неделе в Минфине заявили, что засекретили расходы бюджета. Ведомство не будет разглашать данные, в том числе по разделу «Национальная оборона», чтобы снизить риск введения дополнительных ограничительных мер.

Тем не менее, сообщалось, что за первые пять месяцев 2022 года доходы бюджета составили 12,043 трлн руб., или 48,1% к общему объему доходов на год. Расходы — 10,547 трлн руб., или 44,5% к общему объему расходов за год. Профицит в январе-мае, предварительно, составил более 1,49 трлн руб.

Кроме того, министерство финансов перестало раскрывать источники финансирования дефицита бюджета. Закрыты данные, в том числе о сумме предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов другим государствам.