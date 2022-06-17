Премьер-министр ЦАР призвал российских инвесторов вкладываться в проекты с биткоином

Премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа предложил российским инвесторам вкладываться в проекты с биткоином. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это хорошая возможность для инвестиций (со стороны России), те, кто в этом заинтересован, могут вложиться в наш биткойн. ЦАР не препятствует этому», — сказал он.

Премьер-министр добавил, что ЦАР продолжит использовать франк в операциях, но нужно развивать и криптовалюты.

«ЦАР пытались задушить финансово, к нам никто не прислушивался, не выделял финансовую помощь, даже блокировал средства, чтобы они якобы не пошли на оплату российских инструкторов», — подчеркнул Молуа.

Ранее ЦАР признала биткоин в качестве законного платежного средства. Власти республики заявили, что закон о внедрении биткоина был единогласно принят местным парламентом. По заверениям властей, он направлен на улучшение условий жизни граждан ЦАР, однако эксперты сомневаются в правильности данного решения.