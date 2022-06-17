Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Покинувшая Россию Хаматова впервые вышла на сцену в Латвии 09:46
В Хабаровске арестованы иностранцы, скрывшие факт пособничества терроризму 09:45
«Ъ»: В России снизилось число угонов и краж автомобилей 09:44
В Перми школьнице грозит пересмотр результатов ЕГЭ из-за топика на экзамене 09:43
В Москве альфонс выманил у женщины два миллиона рублей и оставил ее... 09:39
Россияне столкнулись с запретом на работу смартфонов Samsung 09:36
Почетный президент РФС Колосков назвал странным решением уход Кержакова... 09:34
Греф: если ничего не делать, возврат экономики РФ к уровню 2021 года может... 09:32
«Ъ» сообщил о сотнях застрявших в российских спецприемниках граждан... 09:31
Экс-советник Рейгана Дуг Бэндоу: Украина не стоит ядерной войны 09:30
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Премьер-министр ЦАР призвал российских инвесторов вкладываться в проекты с биткоином

close
100%
Depositphotos

Премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа предложил российским инвесторам вкладываться в проекты с биткоином. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это хорошая возможность для инвестиций (со стороны России), те, кто в этом заинтересован, могут вложиться в наш биткойн. ЦАР не препятствует этому», — сказал он.

Премьер-министр добавил, что ЦАР продолжит использовать франк в операциях, но нужно развивать и криптовалюты.

«ЦАР пытались задушить финансово, к нам никто не прислушивался, не выделял финансовую помощь, даже блокировал средства, чтобы они якобы не пошли на оплату российских инструкторов», — подчеркнул Молуа.

Ранее ЦАР признала биткоин в качестве законного платежного средства. Власти республики заявили, что закон о внедрении биткоина был единогласно принят местным парламентом. По заверениям властей, он направлен на улучшение условий жизни граждан ЦАР, однако эксперты сомневаются в правильности данного решения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть