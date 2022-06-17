Чижов заявил, что ставить крест на «Северном потоке — 2» было бы рано

Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов на ПМЭФ заявил, что ставить крест на «Северном потоке — 2» было бы рано. Его цитирует РИА «Новости».

Так Чижов прокомментировал ситуацию вокруг уменьшения прокачки «Газпромом» газа по «Северному потоку» из-за проблем с ремонтом оборудования для компрессорной станции.

Ранее «Газпром» сообщил, что в ночь на 16 июня будет выведена из эксплуатации одна из трех турбин компрессорной станции «Портовая», являющейся важной частью инфраструктуры «Северного потока». Компания связала решение с необходимостью ремонта газоперекачивающих агрегатов.

Правительство Германии остановило процедуру сертификации уже проложенного газопровода из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР. Тогда глава МИД ФРГ Анналена Бербок говорила, что проект «Северный поток — 2» фактически заморожен.

Ранее Чижов назвал ситуацию с ремонтом турбин «Северного потока» катастрофой для Германии.