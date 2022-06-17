Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Врач предупредила об опасности позднего ужина 08:11
В Госдуме назвали фактор, ускоряющий переход к четырехдневной рабочей неделе... 08:07
Власти Курской области сообщили об обстреле приграничного с Украиной села Гордеевка 07:59
Москвичам пообещали восьмибалльные пробки 07:53
Защитник «Зенита» Ловрен пригрозил СМИ за опубликованное фото своей дочери 07:49
Песков рассказал, что Путин лично участвует в подготовке выступления... 07:49
Ведущий Fox News обвинил Байдена в топливном кризисе в США 07:34
На Алтае организованы поиски туристки из Петербурга, упавшей в реку 07:30
Американцы недовольны тем, что Вашингтон не стал хозяином ЧМ-2026 07:25
Die Welt: в Киеве Шольц, Макрон и Драги тайно убеждали Зеленского договориться... 07:14
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Чижов заявил, что ставить крест на «Северном потоке — 2» было бы рано

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов на ПМЭФ заявил, что ставить крест на «Северном потоке — 2» было бы рано. Его цитирует РИА «Новости».

Так Чижов прокомментировал ситуацию вокруг уменьшения прокачки «Газпромом» газа по «Северному потоку» из-за проблем с ремонтом оборудования для компрессорной станции.

Ранее «Газпром» сообщил, что в ночь на 16 июня будет выведена из эксплуатации одна из трех турбин компрессорной станции «Портовая», являющейся важной частью инфраструктуры «Северного потока». Компания связала решение с необходимостью ремонта газоперекачивающих агрегатов.

Правительство Германии остановило процедуру сертификации уже проложенного газопровода из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР. Тогда глава МИД ФРГ Анналена Бербок говорила, что проект «Северный поток — 2» фактически заморожен.

Ранее Чижов назвал ситуацию с ремонтом турбин «Северного потока» катастрофой для Германии.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2022: Новости
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть