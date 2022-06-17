Крупные бизнесмены Украины обсудят в Лондоне восстановление страны после спецоперации РФ

Представители общественных организаций и крупного бизнеса Украины проведут встречу с чиновниками правительства Великобритании в Лондоне. Об этом пишет Reuters.

Будет обсуждаться вопрос восстановления страны после завершения российской специальной военной операции.

Министр внешней торговли Соединенного Королевства Энн-Мари Тревельян намерена использовать предстоящее мероприятие для укрепления сотрудничества между украинскими компаниями и британскими фирмами, которые занимаются сферой энергетики и транспорта.

Новая экономическая помощь Киеву, объем которой будет объявлен по завершении конференции, станет частью общего пакета финансовой, военной и гуманитарной поддержки Киева со стороны Великобритании.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС начали оказывать финансовую помощь в восстановлении Украины. Французский лидер также рассказал о работе по линии юстиции. По его словам, французские эксперты, жандармы юристы оказывают помощь украинским властям в рамках расследования военных преступлений.

«Мы продолжим поддержку во всех формах, в том числе политической. Именно поэтому мы приехали сюда вчетвером», — добавил Макрон.

Также сообщалось, что премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц прибыли на Украину на поезде, следовавшем из Польши. Отдельным поездом также приехал президент Румынии Клаус Йоханнис.