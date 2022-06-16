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Минпромторг выделит в этом году 20,7 млрд рублей на поддержку спроса на автомобили

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

В России для подержания спроса на автомобили в 2022 году выделят более 20 млрд рублей. Об этом сообщил министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров, пишет «Интерфакс».

«Что касается этого года, принято решение о выделении 20,7 млрд рублей на поддержку спроса», — сказал глава Минпромторга по итогам совещания у президента России Владимира Путина по вопросам развития автопрома.

Как уточнил Мантуров, 10,2 млрд рублей пойдут на возобновление автокредитования, 4,9 млрд рублей — на льготный лизинг. 2,6 млрд рублей направят на скидки по электротранспорту. И еще 3,3 млрд рублей потратят на газомоторную технику.

Ранее 16 июня министр промышленности и торговли заявил, что у производителей автомобилей и дилеров в России есть запасы машин, и для их продажи нужно стимулировать спрос.

В этот же день глава государства заявил, что падение цен на металл должно отражаться на ценах на легковые автомобили и поручил правительству обеспечить доступность авто для граждан.

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