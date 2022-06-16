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Путин призвал не допустить «чрезмерно острой» ситуации в российском автопроме

Президент РФ Владимир Путин потребовал принять все необходимые меры для недопущения «чрезмерно острой» ситуации в автопроме страны на фоне санкций в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, производители называют самой острой проблемой в настоящее время поставки комплектующих, чему «нужно уделить особое внимание».

«В текущем году, до окончания года, нужно сделать все необходимое, чтобы ситуация не стала чрезвычайно, чрезмерно острой», — подчеркнул президент, добавляя, что все решения по развитию отечественного автомобилестроения следует реализовывать «максимально быстро, без излишних бюрократических проволочек».

Российский президент поручил правительству до 1 сентября разработать и утвердить обновленную стратегию развития автомобильной промышленности с «учетом сегодняшних реалий», указывая на то, что каждое рабочее место в этой сфере «поддерживает девять мест в других отраслях». В документе он призвал учесть наличие у России критических технологий для обеспечения глобальной конкурентоспособности.

По его данным, в сравнении с показателями прошлого года в марте выпуск российского автопрома уменьшился в три раза, а в апреле — в пять раз.

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