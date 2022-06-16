Путин сообщил о пятикратном снижении выпуска легковых авто в России в 2022 году

Президент РФ Владимир Путин заявил, что «демарш» партнеров российских автозаводов отразился на выпуске машин в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Партнеры российских автозаводов, несмотря на свои долгосрочные обязательства, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с нашего рынка. Очевидно, что этот демарш отразится на объемах выпуска продукции, причем заметно», — сказал президент.

По его данным, в сравнении с показателями прошлого года в марте выпуск российского автопрома уменьшился в три раза, а в апреле — в пять раз.

«Задача — насытить наш рынок, обеспечить достаточное предложение автомобилей, в первую очередь легковых, цены на которые резко возросли в этом году», — отметил Путин.

Согласно недавнему опросу издания «За рулем», почти каждый четвертый респондент (23%) полагает, что «антикризисные» автомобили станут временной мерой, а другого выхода пока нет. Еще 16% оказались обеспокоены безопасностью автомобилей, а 22% уверены, что смягчение требований к машинам вряд ли расстроит покупателей.

39% участников опроса полагают, упрощение автомобилей приведет к деградации всего российского автопрома.