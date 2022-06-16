Новак заявил, что Россия может увеличить объем производства СПГ до 100 млн тонн в год

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что Россия может нарастить потенциал производства сжиженного природного газа до 100 млн тонн в год. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас на сегодняшний день 30 млн тонн производство СПГ. Есть решения от компаний примерно еще на 34 млн тонн, они будут реализованы в ближайшие несколько лет с учетом программы, которая в правительстве сейчас утверждена по ускорению импортозамещения по технологиям СПГ», — заявил политик.

По мнению вице-премьера, Россия могла бы увеличить поставки СПГ в те страны, которые будут наращивать объемы использования природного газа. Сделать это можно за счет увеличения производства СПГ в России.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе ПМФЭ заявил, что газ по «Северному потоку — 2» можно поставлять уже сейчас. Однако правительство Германии остановило процедуру сертификации уже проложенного газопровода из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР.