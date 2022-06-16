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В Минпромторге заявили о планах IKEA по возобновлению работы в России

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Global Look Press

У компании IKEA есть планы по возвращению на рынок России при условии восстановления логистики. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, передает «Интерфакс».

«IKEA продает только заводы и не продает сами магазины, потому что у них есть планы возобновить деятельность в России при появлении возможности везти продукцию с заводов в других странах и полностью пополнять коллекции», — отметил Евтухов.

Он добавил, что решение компании по продаже российских заводов выглядит вполне обоснованным, так как производственные мощности не должны останавливаться. Кроме того, у корпорации не будет проблем с покупателями, так как у нее высокотехнологичные заводы.

15 июня мебельная компания IKEA объявила, что из-за событий на Украине делает следующий шаг к сокращению бизнеса в России и Белоруссии. Компания уволит часть сотрудников и продаст все четыре завода в России.

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