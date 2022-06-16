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Поставки российского газа в Австрию сокращены по техническим причинам

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Kacper Pempel/Reuters

«Газпром» снизит поставки газа в Австрию из-за технического дефекта, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго страны.

«В Австрию также будет поступать меньше газа из России, чем планировалось изначально. Об этом OMV [австрийская нефтегазовая компания — прим. «Газета.ру»] сообщил сегодня «Газпром». Поставки меньших объемов были обоснованы техническим дефектом», — уточнил источник.

По информации агентства, объемы поставляемого газа примерно соответствуют ожидаемому уровню потребления. Однако в случае необходимости Австрия сможет купить газ на спотовом рынке.

В министерстве энергетики Австрии подчеркнули, что на сегодняшний день признаков остановки поставок нет.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что планируют остановить еще один газотурбинный двигатель Siemens на компрессорной станции «Портовая». У него закончился срок межремонтной наработки. Поэтому двигатель нельзя эксплуатировать до капитального ремонта.

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