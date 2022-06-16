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NYT: Россия увеличила свои доходы от продажи нефти и газа на фоне множества санкций

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Доходы России от продажи нефти и газа только растут, несмотря на множественные антироссийские санкции и отказ европейских государств приобретать топливо. Об этом пишет газета The New York Times.

За последние три месяца Россия получила от продажи нефти и газа свыше $93 млрд. Больше половины от этой суммы удалось заработать при продаже нефти, треть – от продажи газа. Этого удалось достичь, в частности, благодаря тому, что у России есть альтернативные импортеры сырья, отметили в публикации.

Аналитики посчитали, что доходы России стали беспрецедентными из-за огромных цен на нефть и газ. Например, в 2022 году экспортная цена на российское топливо более чем на 60% выше показателей 2021 года.

15 июня в Минфине США заявили, что Россия увеличила доходы от продажи нефти. Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что Россия продает меньше нефти, но по более высокой цене.

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