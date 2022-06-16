Ретейлер Х5 Group купил 15 супермаркетов финской сети Prisma в Петербурге

Ретейлер Х5 Group (владеет продуктовыми магазинами «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и другими) приобрел 15 супермаркетов финской сети Prisma в Санкт-Петербурге.

В марте финский холдинг SOK Retail Int. OY заявил о прекращении деятельности на территории России.

«В рамках сделки под управление X5 переходят права и обязательства юридического лица (за исключением прав на товарные знаки Prisma), которое ранее осуществляло операционную деятельность торговой сети Prisma в Санкт-Петербурге, состоящей из 15 магазинов», — говорится в пресс-релизе компании.

Работа супермаркетов возобновится до середины июля, практически все магазины откроются под брендом «Перекрестка». Все рабочие места будут сохранены.

Ранее сообщалось, что ретейлер X5 Group может закрыть магазины сети «Карусель».