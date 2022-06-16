Набиуллина заявила о потребности переосмыслить роль экспорта в экономике России

В текущих экономических условиях необходимо переосмыслить ценность экспорта, перенаправив его на внутренний рынок. Об этом «Интерфаксу» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Нужно переосмыслить, то, о чем мы тоже говорили, но не продвигали — выгоды от экспорта. Нужно переосмыслить и, наконец-то, думать о том, что значительная часть производства должна работать на внутренний рынок», — отметила Набиуллина.

По ее словам, Россия сейчас стала терять средства от участия в международном разделении труда. Речь идет о том, что экспорт продукции происходит со скидками, а импорт с премией. При этом всегда считалось, что российский экспорт был личной самоценностью страны. Однако роль экспорта должна меняться, если на средства от него не закупаются товары из-за рубежа.

Ранее в четверг Набиуллина заявила, что внешние условия для России изменились надолго, если не навсегда, и эти изменения значительные. Она высказала мнение, что в сложившихся условиях нужно проявлять гибкость и уметь быстро реагировать на меняющуюся обстановку.