Владелец АФК «Система» Евтушенков заявил об интересе к покупке мебельных фабрик IKEA

АФК «Система» заинтересована в приобретении фабрик по производству мебели шведской компании IKEA. Об этом «Ведомостям» заявил глава организации Владимир Евтушенков.

«Такая сделка могла бы дать синергию с лесопромышленным холдингом «Сегежа групп». Однако пока «Система» не ведет переговоров с IKEA», — отметил Евтушенков.

Эксперты сошлись во мнении, что основными претендентами на приобретение фабрик могут быть деревообрабатывающие компании. Также этими активами могут заинтересоваться инвестиционные фонды. Однако сама сделка, вероятно, будет нерыночной, поэтому конкретную стоимость активов оценить не представляется возможным.

По словам эксперта по торговой недвижимости Анны Савенко, IKEA не подтвердила окончательный уход из России. Сейчас компания занимается поиском новых производств в Китае и ищет другие маршруты поставок. Однако продажу российских фабрик можно понять лишь как сохранение своего имени перед западным обществом.

15 июня представитель шведской компании IKEA Хеена Сайни подтвердила начало поиска возможных покупателей бизнеса компании в России. До этого в компании сообщили о продаже четырех фабрик в России и сокращении масштаба бизнеса.